Госдума повысила предельный взнос по инвестиционным счетам
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий предельный ежегодный взнос по индивидуальным инвестиционным счетам, передает «Росбалт».
Принятие закона должно повысить привлекательность индивидуальных инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного инвестирования для населения, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Согласно проекту, предельный взнос повышается с нынешних 400 тыс. до 1 млн рублей в течение года, в котором был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
При этом предельный размер налогового вычета остается неизменным.