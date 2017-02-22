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Общество

Госдума повысила предельный взнос по инвестиционным счетам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий предельный ежегодный взнос по индивидуальным инвестиционным счетам, передает «Росбалт».

Принятие закона должно повысить привлекательность индивидуальных инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного инвестирования для населения, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, предельный взнос повышается с нынешних 400 тыс. до 1 млн рублей в течение года, в котором был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

При этом предельный размер налогового вычета остается неизменным.

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