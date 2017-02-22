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Общество

Эстонские «алкотуристы» пополнили бюджет Латвии на 8,5 млн евро

По данным Института конъюнктуры Эстонии (EKI), в результате совершенных в 2016 году жителями Эстонии покупок в Латвии спиртных напитков в государственный бюджет Латвии поступило примерно 8,5 млн евро. Это составляет 3,4% доходов Эстонии от акциза на алкоголь, сообщает Postimees.ee.

Выяснилось, что специально для покупки алкоголя в Латвии 39% всех эстонских туристов тратили в латвийских магазинах более 100 евро.

По словам руководителя EKI Maрье Йозинг, в прежние годы большой разницы в акцизах на алкоголь в Эстонии и Латвии не было, но в 2015 году акцизный налог на алкоголь в Эстонии повысили до 15%, что тотчас сказалось на розничных ценах. В Эстонии они возросли, тогда как в Латвии остались прежними.

В нынешнем году приобретать алкоголь в Латвии собирается 21% взрослого населения Эстонии. 64 % людей, специально ездивших в 2016 году в Латвию покупать спиртные напитки, вновь планируют аналогичные поездки.

 

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