Житель Ульяновска сломал челюсть прибывшей к нему девушке-фельдшеру

22:25, 22 февраля 2017, ПАИ

Пьяный житель Ульяновска напал на девушку-фельдшера из бригады скорой помощи, прибывшей к нему по вызову, и сломал ей челюсть. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета по области, поступившем в «Газету.Ru».

По данным СК, бригада скорой медицинской помощи 22 февраля прибыла на вызов к мужчине, который лежит якобы без сознания на одной из улиц города.

«После того как 67-летний мужчина, как выяснилось позднее, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был приведен в сознание, он напал на сотрудника скорой помощи и нанес 22-летней девушке-фельдшеру телесные повреждения, в результате чего она получила перелом челюсти и травму руки», — сообщает ведомство.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе проводится осмотр места происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и опрошены очевидцы.