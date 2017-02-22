Учёные нашли причину синдрома хронической усталости

22:34, 22 февраля 2017, ПАИ

Синдром хронической усталости – распространенная проблема, от него страдает 2,6% всего населения. Многие доктора считают его «ненастоящей» болезнью, но австралийские исследователи наглядно продемонстрировали, что он связан с дефектными клеточными рецепторами иммунных клеток. Синдром хронической усталости был внесен в МКБ еще несколько лет назад, но четких диагностических критериев для него не было. Об открытии сообщает журнал Clinical Experimental Immunology, пишет Газета.ру.

Исследователи установили, что люди с синдромом хронической усталости намного чаще имеют однонуклеотидные полиморфизмы – различия в один нуклеотид в последовательности ДНК в геноме между гомологичными участками хромосом – клеточных рецепторов TRPM3, имеющемся во всех клетках организма. Дефект не дает ионам кальция проникать внутрь клеток в необходимом количестве, что нарушает работу клеток и органов – от мозга до поджелудочной железы.

Таким образом, открытие позволяет диагностировать и лечить синдром хронической усталости в рамках не психологии или психотерапии, а в сфере нарушений работы иммунитета. Но пока это скорее гипотеза и необходимы дальнейшие исследования.