В Великобритании были похищены подлинники книг Коперника и Галилея на $2,5 млн

22:41, 22 февраля 2017, ПАИ

Трое воров похитили со склада в пригороде Лондона 160 книг, написанных Леонардо да Винчи, Николаем Коперником, Галилео Галилеем, Исааком Ньютоном и другими авторами на общую сумму $2,5 млн. О происшествии сообщает The Guardian.

Преступники забрались на крышу склада, где хранились средневековые книги, и спустились на 12 м вниз по веревкам, чтобы избежать датчиков движения. Все украденные книги были написаны в XV–XVI веках. Наиболее ценной была De Revolutionibus Orbium Coelestium Коперника – ее стоимость оценивается почти в $270 тыс.

Полиция предполагает, что книги были украдены не для продажи, а по заказу какого-нибудь коллекционера. Владельцы книг крайне расстроены – особую важность для них представляет даже не стоимость книг, а усилия, приложенные к их поиску.