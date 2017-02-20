В NASA обнаружили три пригодные для жизни планеты

22:58, 22 февраля 2017, ПАИ

Астрономы NASA обнаружили семь экзопланет размером с Землю, три из которых находятся в обитаемой зоне — «зоне Златовласки». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованное исследование.

Планеты были найдены рядом со звездой TRAPPIST-1, расположенной на расстоянии почти в 40 световых лет от Земли и обладающей массой в 8% от солнечной.

«Полагаю, что мы сделали ключевую находку на пути к тому, чтобы выяснить, есть ли жизнь за пределами Земли», — сказал астроном Кембриджского университета Амори Трийо.

По словам ученых, три из семи найденных планет находятся на таком расстоянии от звезды, когда вода на них может существовать в жидком виде. Подчеркивается, что если жизнь на этих планетах пока не существует, то она вполне может развиться.