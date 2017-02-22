В Новосокольническом районе задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения

09:15, 23 февраля 2017, ПАИ

В деревне Шахниха Новосокольнического района сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении ножевого ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Совместному наряду Росгвардии и полиции поступила информация, что в деревне Шахниха может находиться гражданин, который ранее, в ходе конфликта нанес ножевое ранение мужчине. Сотрудники провели поисковые мероприятия и задержали подозреваемого. Он доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.