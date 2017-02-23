Международные пункты пропуска Псковской таможни сегодня работают в штатном режиме

09:46, 23 февраля 2017, ПАИ

23 февраля по данным на 9:30 международные пункты пропуска Псковской таможни работают в штатном режиме, очередей на границе нет ни на въезд в Россию, ни на выезд. Об этом Псковскому агентству информации сообщил оперативный дежурный.

В 9:30 в очереди на въезд в Россию пограничной зоне МАПП Убылинка находились 32 грузовых автомобиля, в МАПП Шумилкино – 1 грузовая и 2 легковых, в МАПП Куничина Гора – 2 грузовых, в МАПП Бурачки – 39 грузовых и 2 легковых.

На выезд из России в МАПП Убылинка стояли два грузовика, в МАПП Шумилкино – 1 грузовая машина и 2 легковых, в МАПП Куничина Гора – 2 грузовых машины и 1 легковая, в МАПП Бурачки – 4 грузовых и 1 легковая.

В пограничной зоне МАПП Лудонка автомобилей на данный момент не зафиксировали.