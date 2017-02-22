В Пскове на улице Новаторов поймали водителя в состоянии наркотического опьянения

09:57, 23 февраля 2017, ПАИ

В Пскове на улице Новаторов сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В ходе совместных с полицией оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОМОН обратили внимание на автомобиль, который двигался по проезжей части с выключенными осветительными приборами. Водитель транспортного средства вел себя на дороге неадекватно, затем машина съехала с проезжей части.

При проверке у 28-летнего водителя выявили признаки наркотического опьянения. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам ДПС.