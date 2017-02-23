Анатолий Ефимов пожелал псковским водителям здоровья и благополучия

12:01, 23 февраля 2017, ПАИ

Начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов поздравил водителей региона с Днём защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«От имени руководства и личного состава УГИБДД УМВД России по Псковской области поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником настоящих мужчин, готовых в бою постоять за свою Родину, а в мирной жизни каждый день защищающих от всех невзгод свою семью и свое любимое дело», - говорится в тексте поздравления.

Анатолий Ефимов пожелал псковичам здоровья, удачи, семейного благополучия. «Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным!» - заключил он.