Псковские специалисты запретили транзит 20 тонн свиной печени из Германии

10:24, 23 февраля 2017, ПАИ

22 февраля в МАПП Шумилкино не пропустили автомобиль, в котором везли из Германии в Украину свиную замороженную печень весом более 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с несоответствием информации о номере транспортного средства, указанной в ветеринарном сертификате Германии, сведениям, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра. Транзит товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате груза.