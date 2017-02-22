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Экономика

Псковские специалисты запретили транзит 20 тонн свиной печени из Германии

22 февраля в МАПП Шумилкино не пропустили автомобиль, в котором везли из Германии в Украину свиную замороженную печень весом более 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с несоответствием информации о номере транспортного средства, указанной в ветеринарном сертификате Германии, сведениям, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра. Транзит товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате груза.

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