Иван Цецерский и Игорь Калашников поздравили псковичей с Днём защитника Отечества

10:09, 23 февраля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили местных жителей с Днём защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот день хранит память о героизме советских и российских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах. Это праздник отважных и сильных духом, уверенных и нерушимых, патриотичных и бесстрашных защитников Родины. Их доблесть, мужество и верность долгу составляют мощь и славу нашей страны», - отметили градоначальники.

«Пусть защита своего дома и Отечества и впредь будет делом чести и святым долгом каждого!» - добавили они и пожелали псковичам добра и счастья, согласия и благополучия, здоровья и долголетия.