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Общество

Псковские пограничники и десантники провели учения по задержанию вооруженной группы

В Псковской области на приграничной территории прошли тактические учения подразделений Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

По легенде учений, группа в количестве 8 вооруженных лиц условно двигалась с территории сопредельного государства в России. Их попытались задержать, но нарушители государственной границы открыли огонь и предприняли попытку скрыться в лесу. В ходе столкновения один из нарушителей был убит. В кротчайшие сроки было организовано преследование и блокирование вооруженной группы, в результате совместных действий подразделений Пограничного управления и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии условный противник был окружен и задержан.

В ходе совместных учений пограничники и десантники отработали порядок оповещения и взаимного информирования при изменении обстановки на государственной границе, действия сил и средств взаимодействующих подразделений при получении информации о возможном нарушении госграницы, приемы и способы ведения поиска и задержания вооруженной группы на приграничной территории.

В общей сложности в совместной тренировке приняли участие около 100 человек и 10 единиц военной техники, максимально были задействованы технические средства охраны границы.

«Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки участвующих подразделений, слаженность и четкость их действий при изменении обстановки на государственной границе, способность оперативно нейтрализовать возникающие угрозы в кротчайшие сроки», - отметили в пресс-службе погрануправления.

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