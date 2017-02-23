«Уроки мужества» провели пограничники в псковских школах

10:38, 23 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области провели мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления.

В ведомстве отметили, что 23 февраля в России является всенародным праздником мужчин, который носит массовый характер, также в этот день поздравляют женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. «Это особый праздник, который чествует тех, кто завоевал ратную славу, тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей страны. Но, безусловно, не стоит забывать и о наших подрастающих будущих защитниках, которые пусть пока только получают образование, но наверняка в сердцах уже являются таковыми», - считают в погрануправлении.

В преддверии этого праздника сотрудники ведомства провели в Псковском политехническом колледже, Погранично-таможенно-правовом лицее № 22, Писковской и Торошинской средних общеобразовательных школах «Уроки мужества». Офицеры рассказали детям об истории возникновения «Дня защитника отечества», истории охраны Государственной границы на Псковской земле, привели примеры героизма пограничников в годы Великой Отечественной войны, напомнили о подвигах советских и российских солдат и офицеров в Афганистане, Чечне и Сирии.

В ходе мероприятия школьники интересовались возможностью и условиями поступления в высшие учебные заведения ФСБ России, о чем им рассказали представители Пограничного управления.

Кроме того, сотрудники погрануправления осуществили уборку памятников воинам Великой Отечественной войны в поселке Родина и воинам-пограничникам, принявшим неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками в первые годы Великой Отечественной войны, где возложили цветы.