24 января в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла

17:46, 23 февраля 2017, ПАИ

24 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днем - от -4 до +1.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.