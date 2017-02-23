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24 января в Псковской области ожидаются осадки и до 1 градуса тепла

24 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днем - от -4 до +1.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

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