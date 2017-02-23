Воспитанникам Псковского детского дома рассказали об афганской войне

12:15, 23 февраля 2017, ПАИ

Накануне Дня защитника Отечества воспитанников Псковского детского дома посетили представители Общественного совета при городском УМВД, ветеран органов внутренних дел и вооруженных сил, инспектор ПДН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ветерана органов внутренних дел, бывший первый заместитель начальника управления – начальник криминальной милиции УВД Псковской области полковник милиции в отставке Виктор Чернышев рассказал ребятам о своем трудном послевоенном детстве, о том, что, потеряв в военные годы родителей, оказался в детском доме. Он учился, получил профессиональное образование геологоразведчика, а потом пришел работать в милицию. Во время службы он был командирован в Афганистан, участвовал в боевых действиях.

Рассказ об афганской войне Виктор Чернышев сопровождал выдержками из тетради, в которую записывал события тех лет. Ветеран подчеркнул, что в жизни всегда есть место для подвига, «и важно стать честными, сильными, любознательными гражданами своей страны, готовыми прийти на помощь людям».

Воспитанники детского дома поблагодарили гостей за интересную встречу и вручили им на память картинку, изготовленную собственными руками.