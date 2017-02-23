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Александр Котов: 23 февраля – поистине всенародный праздник

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«23 февраля – поистине всенародный праздник. Люди, по зову сердца выбравшие трудную и благородную профессию – защищать Родину, пользуются заслуженным уважением общества и государства. Мы гордимся нашей армией!» - отметил спикер.

Он добавил, что русский народ, переживший страшную войну, знает цену мирному небу над головой. «Россия стремится к миру и согласию в обществе, поэтому российская армия – это армия-миротворец. Вся мощь и сила Вооружённых Сил РФ направлены на защиту суверенитета и обеспечение безопасности нашего государства, сдерживание агрессии, борьбу с терроризмом, поддержание мира», - подчеркнул Александр Котов.

В этот день он поздравил всех, кто посвятил свою жизнь защите Отечества: «Ветераны Вооружённых Сил РФ и нынешнее поколение российских военных, вы по праву являетесь образцом чести, доблести и отваги, силы духа и преданности Родине!»

Александр Котов пожелала жителям Псковской области мира и процветания - Отчизне.

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