200 спортсменов приняли участие в зимнем Чемпионате Псковской области по спортивному ориентированию на маркированной трассе

10:55, 23 февраля 2017, ПАИ

На лыжной базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта прошел зимний Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию на маркированной трассе, приуроченный к Дню защитника отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации, в соревнованиях приняли участие 200 человек.

Дистанции проходили по сильно пересеченной местности, протяжённость трасс не превышала 5 километров, в зависимости от возрастной категории.

В первый день была применена классическая схема маркировки, используемая в ориентировании с 1967 года. Спортсмен при помощи иголки прокалывал спортивную карту в точке нахождения контрольного пункта, которые неожиданно появляются по ходу прохождения дистанции. За каждый неточный прокол участник дополнительно получал минуту штрафа к времени прохождения трассы (по принципу биатлона).

Во второй день соревнований на маркированной трассе применили электронику (скиатлон), что позволило спортсменам после пересечения линии финиша сразу узнать о своем результате и штрафных минутах, а судейской бригаде - оперативно подвести итоги соревнований.

В командном первенстве «золото» завоевала команда Великолукского района, второе место занял Новосокольнический район, «бронза» досталась ориентировщикам из Псковского района.

Победители и призеры в каждой возрастной группе получили грамоты и памятные подарки от государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.