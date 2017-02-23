1
13:06
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
12:09
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
10:58
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
09:59
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
15:32
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
10:13
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Еще новости
Спорт

200 спортсменов приняли участие в зимнем Чемпионате Псковской области по спортивному ориентированию на маркированной трассе

На лыжной базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта  прошел зимний Чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию на маркированной трассе, приуроченный к Дню защитника отечества.  Как сообщили Псковскому агентству информации, в соревнованиях приняли участие 200 человек.

Дистанции проходили по сильно пересеченной местности, протяжённость трасс не превышала  5 километров, в зависимости от возрастной категории.

В первый день была применена классическая схема маркировки, используемая  в ориентировании с 1967 года. Спортсмен при помощи иголки прокалывал спортивную карту в точке нахождения контрольного пункта,  которые неожиданно появляются по ходу прохождения дистанции. За каждый неточный прокол участник дополнительно получал минуту штрафа к  времени прохождения трассы (по принципу биатлона). 

Во второй день соревнований на маркированной трассе применили электронику (скиатлон),  что позволило спортсменам после пересечения линии финиша сразу узнать о своем результате и штрафных минутах, а судейской бригаде - оперативно подвести итоги соревнований.

В командном первенстве «золото» завоевала команда Великолукского района, второе место занял Новосокольнический район, «бронза» досталась ориентировщикам из Псковского района.

Победители и призеры в каждой возрастной группе получили грамоты и памятные подарки от государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.  

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
23 февраля 2017
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
22 февраля 2017
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека 1
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
22 февраля 2017
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
22 февраля 2017
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове 1
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
18 февраля 2017
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
18 февраля 2017
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы 3

Идет загрузка...