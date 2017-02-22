Сегодня в Печорах стартуют XIX Корнилиевские православные образовательные чтения
С 23 по 25 февраля в Печорах пройдут очередные XIX Корнилиевские православные образовательные чтения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, молебен преподобномученику Корнилию перед началом чтений состоится сегодня в 12:00 в Успенском соборе.
Тема чтений - «Под державным покровом царицы Небесной, 1917-2017». Чтения пройдут в паломническом и духовно-просветительском центрах Псково-Печерского монастыря, Печорской гимназии, районной библиотеке, Центре детского православного движения «Вестники»
Программа чтений:
23 февраля
13:00–13:30 - обед в монастыре (или по месту проживания)
14:30 - открытие чтений и пленарное заседание в Паломническом центре
16:30 - концерт солистов Государственного музыкального театра «Зазеркалье», Санкт-Петербург
17:30 - ужин в трапезной Паломнического центра
24 февраля
11:00 - секционные занятия в Печорской гимназии
14:00-14:30 - обед в Печорской гимназии
15:00 - экскурсия по монастырю
18:00 - общешкольное родительское собрание «Россия – моя история» в актовом зале Печорской гимназии
20:00 - ужин в Печорской гимназии (или по месту проживания)
25 февраля
10:00 – финальный этап районного конкурса чтецов русской поэзии и прозы в Центре детского православного движения «Вестники» (улица Псковская, 1).