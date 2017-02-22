0
15:28
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:33
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
12:38
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
12:20
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»
21:52
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину
13:40
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
12:20
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
Еще новости
Культура

Сегодня в Печорах стартуют XIX Корнилиевские православные образовательные чтения

С 23 по 25 февраля в Печорах пройдут очередные XIX Корнилиевские православные образовательные чтения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, молебен преподобномученику Корнилию перед началом чтений состоится сегодня в 12:00 в Успенском соборе.

Тема чтений - «Под державным покровом царицы Небесной, 1917-2017». Чтения пройдут в паломническом и духовно-просветительском центрах Псково-Печерского монастыря, Печорской гимназии, районной библиотеке, Центре детского православного движения «Вестники»

Программа чтений:

23 февраля

13:00–13:30 - обед в монастыре (или по месту проживания)

14:30 - открытие чтений и пленарное заседание в Паломническом центре

16:30 - концерт солистов Государственного музыкального театра «Зазеркалье», Санкт-Петербург

17:30 - ужин в трапезной Паломнического центра

24 февраля

11:00 - секционные занятия в Печорской гимназии

14:00-14:30 - обед в Печорской гимназии

15:00 - экскурсия по монастырю

18:00 - общешкольное родительское собрание «Россия – моя история» в актовом зале Печорской гимназии

20:00 - ужин в Печорской гимназии (или по месту проживания)

25 февраля

10:00 – финальный этап районного конкурса чтецов русской поэзии и прозы в Центре детского православного движения «Вестники» (улица Псковская, 1).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
22 февраля 2017
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году 4
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
20 февраля 2017
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»
20 февраля 2017
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности» 24
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину
17 февраля 2017
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину 4
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
17 февраля 2017
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!» 1
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
17 февраля 2017
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1

Идет загрузка...