К Масленице в Псковском музее-заповеднике выставили «Гармониста» и «Плясунью»

12:32, 23 февраля 2017, ПАИ

На Масленичной неделе в фойе главного здания Псковского музея-заповедника выставили фарфоровые скульптуры Бориса Кустодиева «Гармонист» и «Плясунья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Бориса Кустодиев - русский живописец конца XIX – начала XX века, также он увлекался скульптурой. В конце жизни, будучи тяжело больным, он занялся мелкой пластикой, хотя лепить из глины и расписывать свои скульптуры мог только лёжа в постели. По эскизам Б. Кустодиева Ленинградский фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова в 1923 году выпустил две фигурки («Гармонист» и «Плясунья»), которые стали настолько популярными, что тиражировались потом на протяжении сорока лет. Однако собрать полную скульптурную группу – такой, как её задумал художник, на сегодня удалось всего нескольким российским музеям. Псковский музей-заповедник - из их числа благодаря тому, что вовремя приобрёл часть фарфоровой коллекции петербуржской театральной семьи Берсеньевых.

По словам заведующей отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольги Васильевой, выставка скульптурной композиции «Гармонист» и «Плясунья» приурочена к Масленице потому, что Бориса Кустодиева справедливо считают художником, который воспел этот старинный русский праздник.

«Кустодиев и сам говорил, что радость жизни, её красота, веселье и красочность составляют основу его творчества, - напомнила Ольга Васильева. – Для нас особенно важно, что он не изменил своего восторженного взгляда на мир и после того, как тяжёлая болезнь приковала его к постели. В сумрачном Санкт-Петербурге он оставался волжанином по рождению, который привёз с собой солнце и радость, хранимые в сердце несмотря ни на что».

Сотрудник музея обратила внимание на то, как искусно передана динамика этой скульптурной композиции. «Создаётся впечатление, что девушка приплясывает на ходу, а гармонист – притоптывает ногой в такт музыке. Взгляните, как кокетливо распахнут её полушубок, из-под которого видна цветастая рубаха, и как искусно расписаны валенки музыканта – будто бы он сошёл с сегодняшних модных подиумов! Тут вам и ледяная горка, и солнечные блики на снегу… Художник передаёт праздничное настроение этой сцены с чрезвычайным мастерством», - отметила она.

Также в открытом хранении «Хрупкая коллекция» Псковского музея-заповедника (в доме Массона) можно увидеть множество образцов мелкой фарфоровой пластики второй половины XIX и первой половины XX века производства российских и зарубежных заводов. В коллекции музея, в частности, имеются скульптуры из серии «Народы России» («Калмык», «Крестьянка Воронежской губернии», «Гилячка» и другие), которую начали Императорский фарфоровый завод и частный фарфоровый завод Гарднера.

В той же витрине представлены фарфоровые персонажи из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» (завод Гарднера) и скульптуры, выполненные советскими фарфоровыми заводами по рисункам Кукрыниксов («Мейерхольд», «Станиславский», «Москвин»). Также есть фарфоровые скульптуры со сценами из крестьянской жизни, которые вошли в моду одновременно с полотнами Венецианова («Отбеливание холста», «Плетение лаптя», «Взбивание масла», «Играющие дети»…)

В коллекции музея много фарфоровых фигурок, разработанных главным скульптором-керамистом Ленинградского фарфорового завода Натальей Данько, которая считается классиком советского агитационного фарфора. В их числе, например, музейная редкость, скульптурная группа «Два партизана», скульптурная группа, изображающая дедушку-узбека и его внучку, которые играют в нарды, уличный регулировщик, конный милиционер, двое матросов, читающие книгу.

В открытом хранилище фарфора и стекла в доме Масона Псковского музея-заповедника можно увидеть даже трёх граций производства Севрской фарфоровой мануфактуры, китайские фарфоровые скульптуры, появившиеся в домах псковичей во времена расцвета советско-китайской дружбы, а также фарфоровые бюсты вождей мирового пролетариата.