В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск

11:46, 23 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, у стелы в Крестах состоялись парад войск Псковского гарнизона и церемониал возложения цветов к монументу в честь первых побед Красной Армии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие Псковского территориального гарнизона, руководители города и области, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, воспитанники центра «Патриот», духовенство, псковичи.

Открывая парад, начальник Псковского территориального гарнизона, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец поздравил военнослужащих с праздником. В ответ над площадкой проведения парада разлетелось троекратное «Ура!».

Затем состоялся ритуал торжественного возложения цветов к подножию монумента, прозвучал Гимн Российской Федерации, прогремел троекратный оружейный салют.

К участникам парада и псковичам обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она отметил, что Псковская область - это место воинской силы, силы и чести. «Со времен Александра Невского и до сегодняшнего дня псковичи, те, кто служит на Псковской земле и кто живет здесь, с честью защищали и будут защищать свою Родину», - отметила она и пожелала воинам успехов и благополучия.

Поздравляя ветеранов, военнослужащих Псковского гарнизона с праздником от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации муниципалитета глава города Иван Цецерский подчеркнул, что Псков за свою историю никогда не знал поражений и «на коленях не стоял». «Наш город - воин. Его защищали во все века мужественные защитники. Недаром на гербе нашего города есть символы героизма», - сказал глава города. Особые слова благодарности он адресовал матерям военнослужащих, «которые воспитали настоящих патриотов страны».

Парадным строем перед собравшимися под звуки военного оркестра промаршировали парадные коробки военнослужащих.

Напомним, памятник в Крестах, у которого традиционно проходят торжества в честь Дня защитника Отечества, знаменит своей историей. На этих рубежах, под Псковом и Нарвой, в 1918 году первые отряды Красной Армии остановили немецкие войска, рвавшиеся к Петрограду. Они встали на защиту молодой республики, продолжая традиции защиты Отечества нашими предками. Монумент был открыт 23 февраля 1968 года.