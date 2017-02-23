0
13:06
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
12:09
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
10:58
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
09:59
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
15:32
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
10:13
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Еще новости
Спорт

25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью

25 февраля на льду Псковского озера в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе состоится третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. 

С 8:30 до 10:00 состоится регистрация участников, с 9:15 до 10:30 – ознакомление с трассой, В 10:45 стартует первый контрольный заезд, в 12:30 – церемония открытия, в 14:00 - продолжение контрольных заездов.

По словам Олега Мыслевича, лед на Псковском озере достаточно плотный, его толщина составляет 35-40 см. 24 февраля на месте проведения соревнований планируют бурить лёд, делать трассу.

Напомним, первый этап Чемпионат прошёл 16 января на льду Псковского озера в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе, второй – 28 января в Новоржевском районе в имении «Алтун» на льду одноимённого озера.

После первых двух этапов в абсолютном зачёте Чемпионата области по автомногоборью лидирует Максим Фёдоров (Псков), он же занимает первую строчку в классе переднеприводных автомобилей. Ольга Стебихова (Псков) возглавляет турнирную таблицу в зачёте заднеприводных машин, а пскович Михаил Павлов – в зачёте полногопривода. В Первенстве пока лучший результат имеет Тимур Абитов из Всеволожска (Ленинградская область), а в зачёте чемпионов – пскович Антон Борисенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
23 февраля 2017
25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
22 февраля 2017
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека 1
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
22 февраля 2017
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
22 февраля 2017
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове 1
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
18 февраля 2017
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
18 февраля 2017
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы 3

Идет загрузка...