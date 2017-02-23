25 февраля на льду Псковского озера в центре «Лукоморье» пройдёт третий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью

13:06, 23 февраля 2017, ПАИ

25 февраля на льду Псковского озера в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе состоится третий этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

С 8:30 до 10:00 состоится регистрация участников, с 9:15 до 10:30 – ознакомление с трассой, В 10:45 стартует первый контрольный заезд, в 12:30 – церемония открытия, в 14:00 - продолжение контрольных заездов.

По словам Олега Мыслевича, лед на Псковском озере достаточно плотный, его толщина составляет 35-40 см. 24 февраля на месте проведения соревнований планируют бурить лёд, делать трассу.

Напомним, первый этап Чемпионат прошёл 16 января на льду Псковского озера в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе, второй – 28 января в Новоржевском районе в имении «Алтун» на льду одноимённого озера.

После первых двух этапов в абсолютном зачёте Чемпионата области по автомногоборью лидирует Максим Фёдоров (Псков), он же занимает первую строчку в классе переднеприводных автомобилей. Ольга Стебихова (Псков) возглавляет турнирную таблицу в зачёте заднеприводных машин, а пскович Михаил Павлов – в зачёте полногопривода. В Первенстве пока лучший результат имеет Тимур Абитов из Всеволожска (Ленинградская область), а в зачёте чемпионов – пскович Антон Борисенко.