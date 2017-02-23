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Общество

Сотрудников Росгвардии наградили почетными грамотами за задержание угонщиков в Пскове

Сотрудники отдела Росгвардии по Псковской области прапорщики полиции Андрей Кочанов и Павел Макаров получили почетные грамоты областного УМВД за грамотные действия при задержании подозреваемых в угоне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, награждение состоялось на совместном разводе подразделений Росгвардии и полиции.

Напомним, ночью 14 февраля в Пскове наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области задержал трех молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля.

Находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной получил ориентировку об угоне автомашины и незамедлительно организовал поисковые мероприятия. Автомобиль был остановлен на улице Коммунальной, а его водитель и пассажиры задержаны. В ходе проверки установлено, что водитель находился в федеральном розыске. К тому же в автомобиле обнаружили травматический пистолет без соответствующих документов.

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