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Культура

2 марта псковичей приглашают на «Отречение»

Актер труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Виктор Яковлев примет участие в литературном проекте «БиблиоТеатр». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие состоится 2 марта в 17:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Сеансы БиблиоТеатра проводятся в библиотеке регулярно, предстоящий называется «Отречение». Автором и ведущей проекта выступает руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева. Центр чтения областной библиотеки уже несколько лет работает над литературно-художественными программами просветительской направленности, а актёры Псковского драмтеатра регулярно принимают участие в этих проектах.

На этот раз сценарий программы будет построен на воспоминаниях очевидцев, материалах учебника «История России. XX век: 1894-1939», где ответственный редактор – доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.

«В 2017 году мы вспоминаем события столетней давности. 1917 год начался революционными выступлениями, закончился победным большевистским переворотом. Об этом будем говорить в новой литературной программе «Отречение», - отметила Нина Яковлева. 

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