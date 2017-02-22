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Культура

Программу «Русичи» представили в Пскове

21 февраля в Пскове в БКЗ филармонии прошла патриотическая акция. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, акция состоялась в рамках концерта ансамбля русской музыки «Псков». Специально ко Дню защитника Отечества коллектив исполнил программу «Русичи». Концерт был посвящен истории и доблести русского воинства.

Сразу после концерта гости вечера, военные, ветераны поднялись на сцену и «в знак единства и уважения к подвигам русского воинства» сделали общую фотографию.

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