Юные псковичи примерили фуражки полицейских разных стран

14:31, 23 февраля 2017, ПАИ

В музее истории Управления Министерства внутренних дел, расположенном в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, побывали воспитанники подготовительной группы детского сада №35 «Ромашка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Директор музея Наталья Громова познакомила ребят с экспозицией музея, рассказала об истории зарождения полиции в России и Псковской области, обмундировании первых стражей порядка. Ребятам показали подлинные документы, фотографии сотрудников органов внутренних дел, оружие, в том числе именное. Дети узнали о подвигах милиционеров в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о трудном послевоенном периоде и героизме современных полицейских.

Особое место в экспозиции занимает частная коллекция храмов города Пскова, изготовленных из дерева ветераном Великой Отечественной войны, ветераном органов внутренних дел Сергеем Павловым.

Не остались без внимания и спортивные достижения полицейских, о которых свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты. Ребята примерили фуражки полицейских разных стран, познакомились с экипировкой полицейских.

В завершение экскурсии Наталья Громова пожелала своим слушателям быть любознательными, хорошо учиться, заниматься спортом, чтобы в будущем получить ту профессию, о которой мечтают. Гости, в свою очередь, поблагодарили директора музея и Общественный совет при УМВД России по городу Пскову «за интересное путешествие в историю псковской полиции» и пообещали прийти сюда еще раз, будучи школьниками.