В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы

15:01, 23 февраля 2017, ПАИ

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли сегодня, 23 февраля, в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятия начались с возложения цветов на воинском мемориальном захоронении.

Перед началом церемонии председатель городского Совета ветеранов, Почетный гражданин города Великие Луки Валентин Афанасьев, обращаясь к присутствующим, отметил, что всегда нужно помнить о тех, кто отдал свою жизнь на Родину. Он напомнил, что здесь покоится прах тысяч солдат и офицеров, партизан, подпольщиков и жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Цветы и венки возложили также к стеле воинской славы на центральной площади города. Затем у Вечного огня состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие руководители города, депутаты великолукской городской думы, ветераны и молодежь. Перед началом митинга прозвучала песня, посвященная Великим Лукам, в исполнении ее автора, участника боевых действий в Афганистане Владимира Мазура.

После того, как были внесены государственный флаг и флаг города, к участникам митинга обратился исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев. Он отметил, что 23 февраля – «это праздник тех, кто посвятил жизнь нелегкой воинской службе и всех, кто своим ежедневным созидательным трудом укрепляет фундамент благополучия страны». Сергей Гусев добавил, что этот день символизирует мужество и стойкость человеческого характера, силу духа и готовность к самопожертвованию, патриотизм и верность долгу. «Праздник защитника Отечества для нашего города имеет особое значение, - сказал он. - Здесь в боях под Псковом родилась Советская Армия, недалеко от Великих Лук в деревне Чернушки шагнул в бессмертие Александр Матросов. На стелах Аллеи Героев, где мы сейчас находимся, запечатлены имена наших земляков, 24-х Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Город Великие Луки с честью носит почетное звание «Город воинской славы».

«И сейчас промышленные предприятия нашего города вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, в создание современных видов вооружений. Имя «Великие Луки» присвоено подводной лодке новейшего поколения, которая войдет в состав Северного флота», - подчеркнул исполняющий полномочия главы города, выразив уверенность, что молодое поколение великолучан достойно продолжит славные традиции российского воинства.

«В нашей стране военная служба всегда была делом чести, а настоящие мужчины – примером отваги, самоотверженности и мужества. Пусть и в дальнейшем, благодаря защитникам Отечества, наша страна всегда будет великой, процветающей и непобедимой державой! В этот праздничный день я от всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях, мира и добра!» - сказал в своем поздравлении глава администрации города Виктор Каменский.

От лица старшего поколения к участникам митинга обратился председатель городского совета ветеранов Валентин Афанасьев. «Мы преклоняем голову перед великим подвигом защитников нашей отчизны и хотим, чтобы наша молодежь продолжила славные традиции нашего народа, всегда была бы готова служить своей Родине, своей стране и своему родному городу», - заявил он.

Военный комиссар по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Руслан Сукманов в своем поздравлении отметил, что это праздник всех тех, кто служит своей Родине и готов всегда стать на ее защиту, и пожелал, что этот праздник всегда проходил под мирным небом.

Затем в память о погибших защитниках Отечества прозвучали залпы воинского салюта, а к Вечному огню возложили цветы и венки.

В 18:00 в детской музыкальной школе № 1 состоится праздничный концерт, в котором примут участие городские творческие коллективы и солисты, а также автор-исполнитель патриотических песен Владимир Мазур. В программе концерта прозвучат и песни в исполнении великолучан - ветеранов Вооруженных Сил.

С 19:00 до 20:00 на экране на площади Ленина будут демонстрироваться видеоматериалы, посвященные Дню защитника Отечества. В 20:00, согласно статусу города Воинской славы, небо Великих Лук озарит праздничный салют.