0
15:01
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
11:46
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск
11:12
Александр Котов: 23 февраля – поистине всенародный праздник
10:09
Иван Цецерский и Игорь Калашников поздравили псковичей с Днём защитника Отечества
09:46
Международные пункты пропуска Псковской таможни сегодня работают в штатном режиме
09:00
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества
22:34
Учёные нашли причину синдрома хронической усталости
Еще новости
Общество

В Псковской области дали старт Году экологии для библиотек муниципальных образований

21 февраля заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Псковской области Светлана Тунчик приняла участие в работе профессиональной мастерской «ПРОФИ» по теме «Новый облик  в новое время». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, мероприятие организовала Псковская областная универсальная научная библиотека для библиотек муниципальных образований региона.

Светлана Тунчик рассказала об экологических проблемах Псковской области, особо охраняемых природных территориях, мероприятиях, посвященных Году экологии в России. Данное мероприятие дало старт Году экологии для библиотек области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
23 февраля 2017
В Великих Луках возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск
23 февраля 2017
В День защитника Отечества в Пскове прошёл парад войск
Александр Котов: 23 февраля – поистине всенародный праздник
23 февраля 2017
Александр Котов: 23 февраля – поистине всенародный праздник
Иван Цецерский и Игорь Калашников поздравили псковичей с Днём защитника Отечества
23 февраля 2017
Иван Цецерский и Игорь Калашников поздравили псковичей с Днём защитника Отечества 2
Международные пункты пропуска Псковской таможни сегодня работают в штатном режиме
23 февраля 2017
Международные пункты пропуска Псковской таможни сегодня работают в штатном режиме
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества
23 февраля 2017
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества 4
Учёные нашли причину синдрома хронической усталости
22 февраля 2017
Учёные нашли причину синдрома хронической усталости
В Псковской области ожидается усиление ветра
22 февраля 2017
В Псковской области ожидается усиление ветра

Идет загрузка...