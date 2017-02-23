В Псковской области дали старт Году экологии для библиотек муниципальных образований

15:22, 23 февраля 2017, ПАИ

21 февраля заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Псковской области Светлана Тунчик приняла участие в работе профессиональной мастерской «ПРОФИ» по теме «Новый облик в новое время». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, мероприятие организовала Псковская областная универсальная научная библиотека для библиотек муниципальных образований региона.

Светлана Тунчик рассказала об экологических проблемах Псковской области, особо охраняемых природных территориях, мероприятиях, посвященных Году экологии в России. Данное мероприятие дало старт Году экологии для библиотек области.