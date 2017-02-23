В псковской Серёдке отметили 73-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:34, 23 февраля 2017, ПАИ

22 февраля в деревне Серёдка Псковского района состоялось торжество, посвящённое 73-й годовщине со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Серёдка была освобождена 23 февраля 1944 года, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района.

У мемориала павшим воинам собрались жители села, учащиеся и педагоги местной школы, ветераны войны и труда, представители администрации Псковского района и Серёдкинской волости. Ребята из местной школы принесли гирлянды из еловых веток, украшенных цветами, организовали почётный караул у подножия братского захоронения.

На митинге выступили глава Псковского района Владимир Лавренов, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, глава волости Раиса Шумкина, ветеран военной службы Григорий Миколайчук, заместитель начальника ИК №4, подполковник Антон Ершов. Участники митинга почтили павших воинов минутой молчания.

Владимир Лавренов, обращаясь к жителям Серёдки, выразил признательность за то, что они свято хранят память о солдатах, которые отдали свои жизни за свободу Псковской земли. Молодым он пожелал быть верными традициям старших поколений, «чтобы они знали и помнили, какой ценой была завоёвана свобода, чтобы проявляли заботу о ветеранах войны, о тех, кто напряжённым трудом поднимал разрушенное войной народное хозяйство».

С 1 по 17 февраля на территории Псковского района прошла спортивно-патриотическая акция «Снежный десант - 2017», посвященная 90-летию образования Псковского района. О проделанной работе Владимиру Лавренову доложил руководитель туристической группы Александр Григорьев. За время проведения акции были сделаны 30 радиальных выходов, пройдены250 км, приведены в порядок 38 воинских захоронений, оказана помощь 20 ветеранам и одиноким пожилым людям, проведены 30 уроков мужества.

К подножию памятника участники митинга возложили венки, алые гвоздики и гирлянды. Кроме того, в качестве поздравления совершил прыжок с вертолёта парашютист Клуба малой авиации «Небо».

Торжественное мероприятие продолжилось в актовом зале Серёдкинской школы, где учащиеся школы предложили ветеранам и гостям концерт.