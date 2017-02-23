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Спорт

Псковская делегация побывала на окружном семинаре-совещании по вопросам и проблемам реализации комплекса ГТО

20-21 февраля представители 11 регионов Северо-Западного федерального округа приняли участие в семинаре-совещании по актуальным вопросам и проблемам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, местом проведения семинара стал Санкт-Петербург. От Псковской области в семинаре-совещании приняли участие 5 человек.

С приветственным словом перед участниками выступила заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга С. Кузьминская.

На пленарном заседании основной доклад на тему «Об итогах реализации комплекса ГТО в 2014-2016 годах в России» сделал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»  (федеральный оператор ВФСК  ГТО) Александр Карпов.

Затем каждый участник мог выбрать для себя работу в одной из секций: «Автоматизированная информационная система ГТО», «Маркетинг в рамках внедрения и реализации комплекса ГТО», «Взаимодействие со СМИ в реализации комплекса ГТО».

Во второй день семинара был организован круглый стол, на котором участники смогли обсудить актуальные вопросы и поделиться опытом своей работы.

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