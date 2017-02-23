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Спорт

Локнянские баскетболистки выиграли путевку на финал Северо-Западного федерального округа

Локнянские спортсменки победили в региональном финале Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

В марте команда Локнянской средней школы под руководством тренера - учителя физической культуры Т. Орловой представят Псковскую область на финальных соревнованиях Северо-Западного федерального округа в Архангельске.

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