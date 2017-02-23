Две псковские школьницы вышли в полуфинал Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»

16:59, 23 февраля 2017, ПАИ

Две школьницы из Псковской области Валерия Алексеева и Диана Дубинина вышли в полуфинал Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», сообщает ГТРК «Псков».

«Я всегда интересовалась политикой, мне всегда были очень интересны новости, их читать, смотреть, и поэтому - профессия дипломата, она сейчас престижная и мне она очень интересна», - рассказала ученица псковского лицея «Развитие» Валерия Алексеева. По её словам, «Умницы и умники» – это лотерея: «повезет или не повезет, спросят или не спросят». Поэтому помимо интеллектуального шоу Валерия Алексеева поставила себе цель победить во Всероссийской олимпиаде школьников по истории и готовится к участию в финальном этапе олимпиад ведущих российских ВУЗов: МГУ и СПбГУ.

«Три ордена я заработала на умниках, отвечая на вопросы в качестве теоретика, - поделилась ученица 11 класса Пустошкинской школы Диана Дубинина. - В небольшом городке готовиться к олимпиадам такого уровня намного сложнее, чем например в Пскове. Здесь сложнее найти нужную книгу».

В феврале девушки поедут на полуфинал олимпиады в Москву. Напомним, победитель программы станет студентом МГИМО.