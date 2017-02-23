Курсанты, сотрудники и ветераны Псковского филиала Академии ФСИН России совершили поход по местам боевой славы

18:04, 23 февраля 2017, ПАИ

Курсанты, сотрудники и ветераны Псковского филиала Академии ФСИН России совершили историко-патриотический поход по местам боевой славы «Снежный десант – 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, восьмой по счёту поход традиционно проходил по новому маршруту.

Особенностью «Снежного десанта» Псковского филиала Академии ФСИН России является то, что он имеет фортификационную направленность, проходит по территории советских укрепрайонов 30-40-х годов прошлого века. В течение четырех дней участникам «Снежного десанта» предстояло преодолеть расстояние в 100 километров по территории Островского, Палкинского и Псковского районов области, где они могли увидеть различные фортификационные сооружения Первой и Второй мировой войны. Кроме того, маршрут был проложен по местам ожесточенных боев начала июля 1941 года за город Остров.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества курсанты и сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН России посетили Крюковскую среднюю школу с целью проведения «Урока мужества» среди учащихся 5-11 классов. Для школьников и учителей была подготовлена мультимедийная презентация, их познакомили с основными результатами проекта «Забытые крепости ХХ века», а также рассказали о советском оборонительном строительстве по западным границам СССР в 30-40-е годы прошлого века. Ребята узнали, что и рядом с их родной деревней была развернута большая работа по созданию оборонительных укрепрайонов и сооружений в Первую мировую войну, о целях и способах их возведения.

«Историко-патриотические походы дают возможность курсантам ближе познакомиться с историей и природой Псковской области, а посещение фортификационных сооружений позволяет увидеть именно те места, где шли реальные сражения, где солдаты защищали нашу родину от захватчиков. Никакой современный интерактив не заменит такое «живое общение с историей», – отметил инспектор отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Артамонов, который возглавляет команду «Снежного десанта».