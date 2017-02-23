Звезды псковского хоккея борются за победу в Ледовом дворце

15:58, 23 февраля 2017, ПАИ

В Ледовом дворце Пскова начался ставший уже традиционным хоккейный «Матч звезд». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, за победу сражаются лучшие хоккеисты региона. Сборная первого дивизиона во главе с Андреем Афанасьевым («Псков») выступает против объединенной под руководством Игоря Васильева («Барсы-2») команды второго и третьего дивизиона.

Помимо матча зрителей ожидает конкурсная программа. Организаторы проведут хоккейный биатлон, буллиты и другие спортивные состязания.

Впервые «Матч звезд» был сыгран в феврале 2015 года. Он закончился победой «Сборной второго дивизиона». В 2016 году в хоккейном турнире победила «Сборная первого дивизиона».