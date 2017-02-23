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Спорт

Звезды псковского хоккея борются за победу в Ледовом дворце

В Ледовом дворце Пскова начался ставший уже традиционным хоккейный «Матч звезд». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, за победу сражаются лучшие хоккеисты региона. Сборная первого дивизиона во главе с Андреем Афанасьевым («Псков») выступает против объединенной под руководством Игоря Васильева («Барсы-2») команды второго и третьего дивизиона. 

Помимо матча зрителей ожидает конкурсная программа. Организаторы проведут хоккейный биатлон, буллиты и другие спортивные состязания.

Впервые «Матч звезд» был сыгран в феврале 2015 года. Он закончился победой «Сборной второго дивизиона». В 2016 году в хоккейном турнире победила «Сборная первого дивизиона».

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