Международный турнир по рыбной ловле провели сегодня в Куньинском районе

16:21, 23 февраля 2017, ПАИ

Международный турнир по рыбной ловле среди ветеранов антитеррористических подразделений прошел сегодня, 23 февраля, в Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

На Жижицком озере в День защитника Отечества собрались ветераны и действующие участники антитеррористических подразделений «Альфа» и «Вымпел», а также их коллеги из Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и других стран. Инициаторами соревнований по зимней рыбалке выступили депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский и член совета международной ассоциации ветеранов подразделения «Антитеррор Альфа» Юрий Сарвадий.

«Впервые мы с нашими друзьями из ассоциации «Антитеррор Альфа» провели такое мероприятие семь лет назад, приурочив его к Дню защитника Отечества, - рассказал Александр Козловский. – За эти годы оно стало уже традиционным, значительно расширилось количество участников, теперь это международный турнир». «Здорово, что это мероприятия проходит именно на моей родине, на псковской земле, - отметил депутат. – Я рад приветствовать здесь гостей из дружественных нам стран, да и сам люблю рыбалку, хотя возможность порыбачить выдается нечасто».

«Куньинский район мы выбрали неслучайно, здесь удобно встречаться как ветеранам из Москвы, так и из Белоруссии, например, да и рыба здесь хорошая, - прокомментировал Юрий Сарвадий. – Считаю, что такой турнир, который дает возможность встретиться бойцам подразделений антитеррора из разных подразделений и стран, – дело хорошее и важное. В последние годы победу в основном одерживали представители «Вымпела», так что мы сегодня настроены побороться!»

Турнир проходил в формате лично-командных соревнований, то есть за победу боролись и шесть команд, и каждый рыбак в отдельности. Всего на льду Жижицкого озера собрались более сорока участников, не считая судейского состава и групп поддержки. «В этом году придется побороться за каждую рыбку, – прокомментировал ледовую обстановку опытный участник Сергей Сдобников из команды «Вымпел». – Погода постоянно меняется, и у рыбы соответствующее настроение: она выйдет покормиться на короткий промежуток времени, в это время нужно оказаться в нужном месте. Накануне у нас не было возможности просверлиться и промерить дно, так что сегодня ловим с чистого листа».

Первый улов в турнире оказался у Александра Козловского, который отправился на рыбалку вместе с сыном Кириллом. Впрочем, несмотря на спортивный рыбацкий азарт, главное в этих соревнованиях – не победа, а участие, как отметил вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения «Антитеррор Альфа» Владимир Елисеев. «В этом году нашей ассоциации исполняется 25 лет, - рассказал он. – Поскольку в числе основных задач организации, помимо помощи семьям погибших сотрудников и трудоустройства ветеранов подразделения, есть такая важная цель, как гражданское и патриотическое воспитание молодежи, мы регулярно участвуем в соревнованиях по стрельбе, биатлону, зимней рыбалке. Помимо спортивной составляющей, это возможность пообщаться, вспомнить боевые операции, в которых мы принимали участие, просто увидеться». Тем более, подчеркнул Владимир Елисеев, в псковской дивизии ВДВ многие бойцы проходили воздушно-десантную подготовку, так что регион для них тоже стал отчасти родным.

По итогам соревнований победила команда «Вымпел-1», улов которой составил 4 кг 260 граммов, на втором месте оказалась сборная Московской области, на третьем – «Альфа-Возрождение». В личном первенстве победу завоевал Сергей Зубников из «Вымпела», а вся пойманная рыба отправилась в уху, которой угостили участников турнира.

В завершение мероприятия депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил всех участников с Днем защитника Отечества. «В первую очередь хочу поздравить присутствующих тут ветеранов антитеррористических подразделений, которые посвятили свою жизнь служению Родине, а также всем, кто на боевом или гражданском посту защищает нашу страну, - сказал он. – Желаю всем здоровья, благополучия, а самое главное – мирного неба над головой!»