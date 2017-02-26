Молиться об укреплении семьи советует сегодня народный календарь

11:10, 26 февраля 2017, ПАИ

26 февраля по народному календарю наступил Мартинианов день, пишет сalend.ru.

Святой Мартиниан, чья память отмечается 26 февраля, — христианский святой, живший в IV-V веках в Палестине. Согласно преданию, он был отшельником, затворническую жизнь начал уже в 18 лет. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы устоять перед домогательствами, Мартиниан встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Мартиниан стал считаться укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.