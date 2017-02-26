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Общество

День неторопливости отмечается в мире 26 февраля

26 февраля в мире отмечается День неторопливости (День медлительности), пишет сalend.ru.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам, которые впервые провели День неторопливости в 2007 году. Его инициатором выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом Дня «Не торопись и насладись моментом».

Также эта ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться. В частности, рекомендуется вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля.

В рамках Дня неторопливости проходит немало мероприятий. К примеру, в Риме проводится «Медлительный марафон», участником которого может стать любой житель Италии или гость страны. Дистанция марафона – 300 метров, а преодолеть её надо не быстрее, чем за 87 минут, при этом ни разу не останавливаясь. В Милане в этот день слишком спешащим прохожим даже выписывают символические штрафы. Многие итальянцы сегодня отдают предпочтение делам, на которые не хватает времени, - они посещают поэтические и литературные чтения, музыкальные концерты, проводят время за любимым занятием или наслаждаются интеллектуальной беседой за неспешной трапезой.

Инициативу проведения такого Дня поддержали многие мировые столицы – Лондон, Париж, Нью-Йорк и другие.

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