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Псковские волейболисты собрались отметить Масленицу на городском пляже

26 февраля в 10:00 в Пскове на городском пляже вблизи Мирожского монастыря начнется Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В соревнованиях по волейболу примут участие взрослые и дети. Победителям и призерам будут вручены кубки, медали, дипломы и призы от спонсоров и организаторов, которыми выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Северо-Западная волейбольная Ассоциация.

Кроме того, в программе фестиваля: традиционные русские забавы — метание валенка и перетягивание каната, розыгрыш призов.

Также всех желающих будут угощать кашей из полевой кухни, блинами и горячим чаем.

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