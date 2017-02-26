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Общество

Большой праздник «Гуляй, масленица!» начинается в Пскове

26 февраля в 11:00 в Детском парке Пскова начнется большой праздник «Гуляй, масленица!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, планируются народные игры и состязания с сюрпризами и потешками, тут же будет организована забава «Масленичный столб» с розыгрышем призов, угощением блинами и чаем.

На Октябрьской площади развернется театрализованное представление «Отворяй ворота!» с Маслёной, Барином Блином и лучшими творческими коллективами на главной сцене, будут работать и интерактивные площадки: аттракционы на ловкость, силу и скорость для детей и взрослых, веселые аниматоры и мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы.  Все желающие здесь тоже смогут угоститься горячими блинами с чаем.

Ключевым событием праздника станет сожжение масленичного чучела в 15:00 на Октябрьской площади.

Отметим, что движение автотранспорта в центре Пскова во время проведения праздника прекращено.

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