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Культура

В Эстонии археолог-любитель обнаружил уникальный клад эпохи викингов

В Эстонии археолог-любитель в пласте грунта в Ляэне-Харьюмаа (Laane-Harjumaa) обнаружил предметы, которые могут быть датированы временами поздней эпохи викингов. Среди находок — две подвески, имитирующие древнерусскую серебряную монету времен правления князя Ярослава, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR.

Несмотря на то, что презентация находки произошла сейчас, клад был обнаружен ещё в ноябре 2016 года. 

«Особого внимания заслуживают найденные оловянные подвески. За один раз было найдено два разных вида украшений. Первый, по всей вероятности, был изготовлен на территории Эстонии. Второй тип подвески похож на те, что в свое время делали в Новгороде. Кроме того, в сундуке мы нашли также оловянный элемент кресла», — рассказал археолог из Таллинского университета Маури Киудсоо.

По его мнению, специфика найденных предметов указывает на то, что клад принадлежал местной мастерице. Учёные считают, что женщина могла погибнуть во время одного из внезапных набегов на поселение, и место нахождения сокровищ так и осталось неизвестным.

«Две из найденных подвесок датируются чеканкой времен князя Ярослава. Они имитируют серебряную монету, которая тогда была в обиходе, где на одной стороне было изображение князя, а на другой - родовой знак Рюриковичей. Сегодня известно о наличии всего восьми таких монет во всем мире», - добавил Киудсоо.

Для изучения столь ценного клада экспертам впервые понадобилась помощь новейших технологий: им предстоит определить точный возраст находки и ее возможное происхождение. Однако эстонские археологи уже сегодня склонны считать ее едва ли не самым ценным кладом, который был найден на территории страны.

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