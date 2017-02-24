Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв

11:21, 24 февраля 2017, ПАИ

Место постоянного представителя России при ОНН, которое занимал скоропостижно скончавшийся 20 февраля Виталий Чуркин, временно занял Пётр Ильичёв. Как сообщает «Интерфакс», он удет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при Всемирной организации.

Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года. В постпредстве РФ при ООН занимает должность первого заместителя. 5 декабря 2013 года получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Между тем сегодня в Москве прощаются в Виталием Чуркиным. Гражданская панихида по постпреду России в ООН началась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента в Москве. Похороны Чуркина состоятся позднее в пятницу на Троекуровском кладбище.

Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году. окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. Чуркин посвятил дипломатической работе всю свою жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН он находился с 2006 года.