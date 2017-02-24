«Зенит» вылетел из Лиги Европы, а «Ростов» пробился в 1/8 финала

11:40, 24 февраля 2017, ПАИ

Футбольный клуб «Зенит» не смог пробиться в 1/8 Лиги Европы УЕФА несмотря на победу над бельгийским «Андерлехтом» 23 февраля со счётом 3:1. По сумме двух поединков клуб из Брюсселя оказался впереди — дома бельгийцы одолели россиян со счётом 2:0 и, таким образом, при одинаковом количестве забитых и пропущенных мячей у них были лучшие показатели по голам на выезде.

Как передаёт «Интерфакс», на 24-й минуте вчерашней встречи счёт открыл Виктор Жулиано, выведя хозяев поля вперёд. На 72-й Артем Дзюба удвоил счёт, а на 78-й Жулиано сделал дубль. Однако на последней минуте основного времени матча Исаак Телин из «Андерлехта» смог забить Юрию Лодыгину и «Зенит» выбыл из еврокубков.

Межу тем сегодня в 01:30 мск в Праге ФК «Ростов» завоевал путёвку в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью со счётом 1:1 со «Спартой»: в домашнем матче ростовчане разгромили соперника со счётом 4:0.

В мачте ответном «Ростова» против «Спарты» счёт на 13-й минуте открыл Дмитрий Полоз, выведя гостей вперёд. После этого для выхода в следующий тур «Спарте» уже необходимо было забивать 6 безответных мячей. Один гол пражским футболистам всё же удалось забить — на 83 минуте это сделал Вячеслав Караваев — выступающий за «Спарту» российский футболист, воспитанник московского ЦСКА.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы Россию будут представлять «Ростов» и «Краснодар», который ранее одолел по сумме 2-х встреч одолел турецкую команду «Фенербахче».