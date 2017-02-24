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В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете

Пскович стал жертвой мошенников под видом продавцов автомобильных запчастей и лишился 26 000 рублей. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, потерпевший хотел приобрести автозапчасти по объявлению на одном из популярных интернет-сайтов, однако, злоумышленник под видом продавца попросил перевести денежные средства в качестве предоплаты — и доверчивый покупатель выполнил просьбу, а запчасти так и не получил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление лица, подозреваемого в совершении данного преступления

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