23 февраля в Псковской области полиция установила личности 15 подозреваемых в совершении преступлений
В четверг, 23 февраля, в оперативных сводках УМВД по Псковской области было зарегистрировано 17 преступлений, в том числе 6 краж.
При этом, как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, полиция за минувшие сутки установила личности 15 подозреваемых в совершении преступлений: 4 из них ранее судимы, 11 не работают и не имеют постоянного источника дохода.
Кроме того, 23 февраля сотрудники ГИБДД задержали в Псковской области 11 нетрезвых водителей, а в целом выявили 420 нарушений Правил дорожного движения.