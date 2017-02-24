23 февраля в Псковской области полиция установила личности 15 подозреваемых в совершении преступлений

12:00, 24 февраля 2017, ПАИ

В четверг, 23 февраля, в оперативных сводках УМВД по Псковской области было зарегистрировано 17 преступлений, в том числе 6 краж.

При этом, как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, полиция за минувшие сутки установила личности 15 подозреваемых в совершении преступлений: 4 из них ранее судимы, 11 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Кроме того, 23 февраля сотрудники ГИБДД задержали в Псковской области 11 нетрезвых водителей, а в целом выявили 420 нарушений Правил дорожного движения.