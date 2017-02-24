Старшего брата северокорейского лидера убили VX-газом

12:25, 24 февраля 2017, ПАИ

Ким Чен Нама — старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, проживавшего после 2001 года за пределами родной страны и убитого двумя женщинами 13 февраля 2017 года в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура в Малайзии — отравили сильнейшим нервно-паралитическим «ви-газом» (VX-газом). Как сообщает «Российская газета», соответствующие выводы накануне обнародовала полиция Малайзии со ссылкой на результаты анализа, который был проведен Центром химического оружия Департамента химии.

Согласно «предварительному докладу Центра», на лице Ким Чен Нама были обнаружены следы применения N-2-диизопропиламиноэтилметилфосфоната, известного также как отравляющее вещество VX-газ. Он является самым сильным из известных отравляющих веществ и относится к разряду химического оружия, включен в список оружия массового уничтожения. Согласно данным открытых источников, наиболее чувствительны к действию VX-газа кожа лица и шеи: смерть наступает через 10-15 минут после применения.

Напомним, две женщины, которые совершили покушение на брата северокорейского лидера, схватили его именно за лицо руками, которые были намазаны гелем, а VX-газ, несмотря на свое название, первоначально представляет собой именно бесцветную густую жидкость.

Участвовавшие в покушении женщины впоследствии утверждали, что думали, будто просто участвуют в реалити-шоу, однако полиция Малайзии считает их злой умысел очевидным. Так, согласно видеозаписям с камер аэропорта, после нападения они немедленно отправились в туалет, где смыли с рук гель. Кроме того, до покушения они тренировались в исполнении убийства в условиях оживленных общественных мест. Это было установлено на основе анализа других видеозаписей.

В настоящий момент в соучастии в преступлении подозреваются восемь граждан КНДР, один из которых арестован, двое находятся на территории посольства КНДР в Малайзии, а остальные скрываются. Минимум четверо из них успели вернуться в Пхеньян.