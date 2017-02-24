24 февраля православные отмечают день память Всеволода Псковского

12:49, 24 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 24 февраля, православные чтут память Всеволода-Гавриила — святого благоверного князя псковского.

Всеволод Мстиславович родился не ранее 1095 года и умер 24 (11) февраля 1138 года. Он был старшим сыном киевского великого князя Мстислава (Феодора) Владимировича от брака с Христиной, дочерью шведского короля Инге I Старшего, и старший внуком киевского князя Владимира Мономаха.

Был посажен отцом на княжение в Новгороде в 1117 году и правил там до 1132 года, а затем повторно — 1136 года..

В 1136 году в Новгороде вспыхнул мятеж: князю припомнили и то, что он хотел обменять княжение в Новгороде на княжение в Переяславле, а также то, что он бежал с поля битвы во время сражения с суздальцами у Жданой горы. В результате полтора месяца князь с женою, тещей и сыновьями просидел в заточении на епископском дворе, а затем его лишили княжеского новгородского стола и изгнали из города по решению вече. Некоторыми историками это событие трактуется как революция в Новгороде Великом в XII веке, положившее начало Новгородской вечевой республике.

Всеволод после изгнания отправился в Киев к Ярополку, там получил от него Вышгород. В этом же году присланный в Новгород князем Святослав Ольгович едва не был убит сторонниками Всеволода, и посадник Константин Микульчич направился в Вышгород к Всеволоду и уговорил его идти в Псков. В 1137 году псковичи приняли Всеволода своим князем, но когда в Новгороде узнали, что Всеволод князь в Пскове и хочет сесть у них в Новгороде, отправили туда войско во главе со Святославом. Псковичи просили «не проливать крови братьев своих», однако события разрешились сами собой 11 (24 по новому стилю) 1138 года, когда Всеволод умер собственной смертью.

Он был погребён в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, который сам же и построил. Из-за этого на иконах его изображаются с уменьшенной копией каменного храма в руке.

Канонизирован Русской церковью на Макарьевском соборе 1549 года как святой благоверный князь Всеволод Псковский.