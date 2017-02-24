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Спорт

В День защитников отечества псковские хоккеисты одолели соперников из Риги

В четверг, 23 февраля, в Псковском ледовом дворце состоялся товарищеский матч между ХК «Псков» и ХК «Maj» из Риги. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации хоккея Псковской области, встреча завершилась со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).

Счёт в мачте открыли гости: в самом начале 2-й минуты это сделал Виталий Леонов. Затем на 3-й минуте встречи Дмитрий Кабанов сравнял счёт — 1:1. На 17-й минуте он же сделал дубль, а на 27-й минуте матча забил третью шайбу в ворота рижан. 

На 34-й минуте встречи у псковичей отличились Игорь Константинов, на 39-й минуте — Алексей Васильев, а на 48-й минуте — Андрей Зубарев. Гостям удалось забросить ещё одну ответную шайбу на 49-й минуте — это сделал Дмитрий Стрельников.

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