Иракским правительственным войска удалось войти в один из кварталов западного Мосула

13:12, 24 февраля 2017, ПАИ

Иракские правительственные войска впервые с осени прошлого года, когда началась операция по освобождению Мосула от боевиков запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, удалось войти в один из жилых кварталов западной части города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ливанское издание The Daily Star, которое, в свою очередь, ссылается на иракское командование.

Сообщается, что войскам ранее удалось выбить террористов с военной базы в районе Мосула и из деревни к юго-западу от города. Также накануне появилась информация о том, что иракским военным удалось отбили у боевиков аэропорт Мосула.

Напомним, восточные кварталы Мосула были освобождены в конце января.