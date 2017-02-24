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Спорт

Псковская областная федерация шахмат определила график турниров на март

Федерация шахмат Псковской области определила график соревнований на предстоящий месяц. 

Как рассказали Псковскому агентству информации в федерации, в воскресенье, 26 февраля, по завершению чемпионатов области среди мужчин и женщин пройдет судейский семинар для спортивных судей по шахматам, который проведет судья всероссийской категории, председатель Контрольно-дисциплинарной комиссии РШФ Дмитрий Шахов и глава судейско-квалификационной комиссии ФШПО Андрей Лилейкин. На семинар приглашаются спортивные судьи по шахматам 1 и 2 категории.

После этого, 18 марта, состоится Открытый личный Кубок Псковской области, который проводится в высшей и первой лигах. Турниры пройдут с обсчетом международного рейтинга с призовыми фондами. Соревнования высшей лиги пройдут в Ледовом дворце Пскова, а первой лиги — в клубе «Бригантина» (Псков, Октябрьский проспект 38).

Затем, 25 и 26 марта, в Пскове пройдет финал областных соревнованиями «Белая Ладья» между лучшими школьными командами, победителями районных и городских этапов. Команда-победительница будет представлять Псковскую область на Открытых всероссийских соревнованиях, которые пройдут в пансионате управления делами президента РФ в Сочи в начале июня 2017 года.

В период проведения этих соревнований для представителей районов пройдет судейский семинар для спортивных судей по шахматам, который проведет судья первой категории, заместитель председателя ФШПО Святослав Самсонов и глава судейско-квалификационной комиссии ФШПО Андрей Лилейкин. На семинар приглашаются спортивные судьи по шахматам 1, 2 и 3 категории, а также кандидаты в спортивные судьи. В программе семинара дополнительно включены вопросы практические занятия по применению компьютерных программ при организации шахматных турниров и размещении их в сети интернет.

В федерации добавили, что сегодня, 24 февраля, пройдет заседание президиума организации, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы шахматной жизни региона на 1 полугодие 2017 года.

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