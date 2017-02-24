Израиль отказал главе представительства Human Rights Watch в рабочей визе за поддержку «палестинской пропаганды»
МВД Израиля отказалось предоставлять рабочую визу главе представительства в Израиле и Палестине известной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Омару Шакиру из-за поддержки «палестинской пропаганды».
Как сообщает «КоммерсантЪ», по мнению израильских властей, HRW является «ненастоящей правозащитной организацией», так как «общественная деятельность и доклады организации связаны с политикой в пользу палестинской пропаганды».